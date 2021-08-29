內地人奶交易亂象惹色情疑慮　男客要求即場吸奶

內地近日傳出有剛生孩子的媽媽利用社交平台，以數十元（人民幣，下同）的價格出售人奶，甚至有人即場向成人擠奶或讓對方直接飲用。有民眾購買人奶讓嬰兒飲用，或相信偏方用作敷面可紓緩青春痘，更有人認為是補藥。惟有醫生認為，人奶交易暫無法規管，存在衞生隱患、道德倫理等問題，背後亦暗藏色情疑慮。

一名陳姓媽媽3個月前生孩子後，會將多餘的人奶裝入100毫升的母乳儲存袋中，再以每包15元（約18港元）在二手交易平台中出售。當顧客問及衞生安全問題時，陳女直言她只管供貨，不會理會人奶是供成人或嬰兒飲用。另有網絡商家為躲避網購平台監管，會利用暗語或用其他商品圖片，轉用社交平台聯絡買家，再通過網購平台售貨。

另有一名余姓催奶師從事人奶交易中介兩年，當有客戶需要購買人奶，便協助對方尋找哺乳期的媽媽，以50至300元（約61至365港元）收購，再提高價格出售，賺取差價。亦有成人男客戶以補身為由，以500至2,000元（約608至2,433港元）尋找新鮮人奶，更要求女方當面擠奶，或在她的懷中像嬰兒一樣飲用。

華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院婦產科主任醫師趙茵指出，私下購買冷凍的人奶存在風險，因不知女方健康情況，一些病毒可能會通過乳汁傳染給嬰兒。亦不知對方是否曾服藥，買家無法做檢測後飲用，另人奶經反覆凍融等，也會影響品質。

另有醫護直言，餵嬰兒飲用網購的未經檢測人奶存在健康隱患，成人認為飲用後可「大補」也只是心理作用。有醫護建議社會關注醫院設立的公益母乳庫，通過規範的渠道滿足真正缺奶嬰兒的正當需求。