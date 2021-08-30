補習社式微　小學與初中肩負課後託管

內地上月頒令教育「雙減」後，即將迎來首個開學季。內媒周日（29日）報道，安徽省近日發布新規，要求義務教育學校（小學至初中）提供課後服務，直至一般工種下班。有家長認同措施，認為可以減輕沒有補習社後的託兒需求，但教師抱怨工作量增加。

安徽省教育廳發布通知要求，義務教育學校每周一至周五放學後，均需要提供課後服務，每天至少兩小時，原則上不早於當地正常下班時間結束，具體時間則由各地擬定。針對特殊學生，各校應該積極延長託管時間，解決家長接送學生問題，可以安排教師彈性上下班。

此外，課後服務內容應該有利學生的全面發展，學校應該指導學生認真完成作業，對學習有困難的學生提供補習輔導，對學有餘力的學生應該拓展學習空間，包括藝術、體育、閱讀、興趣小組等。各校不得使用課後服務時間補課，不得以此加重學生的作業負擔。

考慮到措施產生額外的工作壓力，省教育廳表示允許課後服務收費，惟收費標準必須嚴格公示，校方應該主動向社會公開。各地教育主管可以安排區域內優秀教師，到師資較薄弱的學校提供課後服務。各地教育行政部門亦應該制定補助金制度，支援參與課後服務的教師。