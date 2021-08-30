11歲子照顧病危父　同住醫院日夜照料

廣東省廣州市一名單親父親本與兒子共聚天倫，但好景不常，上周突然病重入院，證實患上急性敗血病。年僅11歲的兒子一下子肩負重擔，與父親長居醫院並照顧對方的起居飲食。面對孤苦無依及開學之際，幸得校方、熱心大眾及政府部門提供各類援助，讓父子倆暫時無需為未來憂心。

父親張小輝與兒子張詩浩（化名）來自江西省贛州市，父親前往廣州市打工，為免兒子成為留守兒童就把他接過來。不過，張小輝今年6月精神不佳，此前因多次貧血而身體不適，7月尾辭職在家中休息兩周。未料，他本月初與兒子在商場購物時再次暈倒，送往醫院後診斷為病況危急。

詩浩自此照顧需要化療的父親，時刻提防他不能因暈倒而摔傷，否則難以止血。年紀輕輕的他給父親餵飯、倒尿、洗澡及剪指甲等，同時要擔心龐大的醫藥費和親人有可能去世。

學校得悉情況後立即聯繫當地衞健部門和教育部門，申請低保救助和生活困難補助。校內熱心家長提出可接詩浩到家中居住，其他人則為二人籌款，解決燃眉之急。張小輝坦言，希望能讓兒子有積極的人生態度，「疾病只是暫時的，未來還會為兒子指定學習計劃，看着他上大學」。