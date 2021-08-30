內地昨增23宗新冠確診　8.9億人完成疫苗接種

內地周一（30日）公布前一日新增23宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，其中廣東省報告最多的9宗病例。內媒報道，全國連續13天的每日新增接種劑次超過1,100萬人；預計於今年底前，全國約八成人將完成接種。

據廣東省衞健委通報，廣州報告6宗病例，2人來自孟加拉，其餘4人分別來自英國、日本、緬甸和泰國；深圳的1宗病例來自美國；佛山報告2宗，分別來自埃及和馬來西亞。內地其他地區新增境外輸入病例分布，包括上海5宗，雲南3宗，天津2宗，山西、浙江、福建和山東各1宗。內地同日新增24宗無症狀感染病例，均為境外輸入。至今內地累計94,842人確診，當中4,636人病亡。

根據國務院聯防聯控機制上周五（27日）公布數據，全國截至上周四（26日）累計報告接種新冠疫苗超過20億劑次，約8.9億人完成兩劑接種。中國工程院院士鍾南山曾表示，中國疫苗的有效率約70%，中國需要全部人口的80%以上接種疫苗，才能建立一個有效的群體免疫。從本月16日至28日，內地連續13天的每日新增接種劑次超過1,100萬；上周四及五單日新增接種劑次更超過1,500萬。按這速度，再過大約50天便可達到上述群體免疫目標。