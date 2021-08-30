響應整治飯圈　平台下架明星榜單限購數碼專輯

中央網信辦上周五（27日）提出10大措施整治飯圈亂象，包括取消明星排行榜，多個平台隨後採取應對措施。網易雲音樂官方微博周日（29日）晚發布進一步加強飯圈亂象專項治理公告，宣布將把所有明星藝人榜單下線，並對所有付費數碼專輯及單曲實施限購。

網易雲音樂的公告稱，平台將下線所有明星藝人榜單，僅保留音樂作品相關排行，並持續加強作品導向，增強專業評價權重。平台亦對所有付費數碼專輯及單曲實施限購，限購將於近日全面啟動，成為常態化規則。平台強調，繼續加強社區帳號及內容治理，持續打造和睦友愛的雲村社區氛圍；始終積極倡導理性的音樂欣賞與消費習慣，將嚴格按照相關政策要求，在平台全面落實上述調整。

中央網信辦上周五發布 《關於進一步加強飯圈亂象治理的通知》，提出取消明星藝人榜單、改善調整排行規則等內容後，「飯圈重地」微博第一時間回應，微博超話3個分類榜單已下線。豆瓣網同日發公告稱，會針對粉絲聚集、互相謾罵、八卦爆料等問題，出台應對措施。抖音相關明星榜單上周六（28日）也下線。騰訊旗下微信則稱，過去近兩個月已核查85個違規小程式，封禁小程式支付能力等，應對應援打榜等行為。