大部分學校下月如常開學　教育部促落實雙減措施

新學年將至，教育部周一（30日）召開新聞發布會，介紹秋季學期中小學教育教學工作。教育部基礎教育司司長呂玉剛表示，除個別地方暫緩開學外，全國絕大部分地區中小學及幼兒園將於下月1日安全正常開學。教育部強調落實學校承擔的「雙減」工作任務，包括不得以任何名義設置重點班，小學一、二年級不進行紙筆考試等。

今年秋季學期是中小學全面落實「雙減」有關部署要求的第一個學期，教育部印發《關於加強義務教育學校考試管理的通知》，提出準確把握考試功能、大幅壓減考試次數、合理運用考試結果、完善學習過程評價等要求，以切實降低學生考試壓力。當中小學一、二年級不進行紙筆考試，其他年級由學校每學期組織一次期末考試；初中年級從不同學科實際出發，可適當安排一次期中考試。

發布會上亦通報，新學期開學後，義務教育學校要嚴格執行均衡編班的法律規定，不得以任何名義設置重點班，均衡配置師資；並嚴格執行教學計劃，不得隨意增減課時、改變難度或調整進度，也不可利用課後時間講新課。當局亦要求嚴格執行作業管理規定，嚴禁給家長安排作業或要求學生自批自改作業；又要求嚴格執行考試管理規定，不得違規安排考試，或按成績為學生分班、編座位、貼標籤等。

教育部另談及學校課後活動措施，要求新學期實現課後服務校校開展全覆蓋；為學生答疑輔導，也要開展文化體育等活動；而學校可安排教師彈性上下班，亦可聘用退休教師等參與課後服務，充分利用好少年宮等社會資源。國務院教育督導委員會辦公室的問卷調查發現，38%中小學生就寢時間晚於規定要求，67%人睡眠不足，17%人書面作業總量超標。當局設立的「雙減」問題專門舉報平台，至今已收到8,000多個舉報。