解放軍演習徵用民船　或適用於未來攻台

內地官媒在微博發布解放軍73集團軍近日一次軍演的影片，顯示部隊利用一艘大型民用汽車渡輪運送部隊人員、武器及車輛等裝備。無獨有偶，同屬東部戰區的71集團軍和隸屬中部戰區的83集團軍，也用了民用船進行海上航渡的軍地聯合演練。分析認為，解放軍未來對台的軍事行動中，將利用民用船進行跨越台灣海峽的兩棲作戰。

官媒表示，73集團軍某兩棲合成旅組織所屬裝甲分隊，利用民用碼頭、民用貨輪演練海上遠程投送。這次參與演練的船隻是隸屬渤海輪渡集團的渤海珍珠號汽車渡輪，目前往返於大連至煙台航線。該大型渡輪於2009年下水，全長約164米，闊25米，排水量2.4萬噸，最大航速可達每小時20海里。渤海珍珠號可裝載200多輛大小車輛，載客達1,600多人，裝載能力幾乎是解放軍海軍071型船塢登陸艦的兩倍以上，在大規模兵力投送能力方面實力更強。

美國雜誌《福布斯》本月報道稱，解放軍一旦攻台將需數以百萬大軍跨海登陸，遠遠超出解放軍11艘新型兩棲登陸艦的運載能力。因此，解放軍肯定需要徵用數以千計的民用船協助海軍作戰。根據2017年實施的《國防交通法》規定，中國大陸所有的交通基礎設施，包括船隻必須服從軍事徵用。報道又稱，一些民用船正進行改裝，例如加裝足以讓裝甲車通過的重型斜台。

另據解放軍陸軍71集團軍官方微信號「亮劍東南」早前消息，近日華東野戰軍第9縱隊第25師第73團進行遠程機動演練，採用「公路運輸+鐵路運輸+航渡輸送」的方式。其中，航渡輸送是通過民用船來實施。解放軍中部戰區官方微博本月中亦發布影片，顯示83集團軍某旅利用民用船進行裝甲裝備航渡裝卸載訓練，提升海上機動能力。