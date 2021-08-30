今起停用廚餘餵豬一個月　養豬戶怨政府補貼不足

台灣的非洲豬瘟中央災害應變中心日前宣布，周一（30日）起暫停使用廚餘餵飼豬隻一個月，任意棄置廚餘者最高可判囚5年及罰款1,500萬元新台幣（約420萬港元），各地紛紛制訂措施應對。南投有養豬戶抱怨，收廚餘成本低廉，如換成飼料一頭豬每月飼料費貴了3至4倍，當局的補助並不足夠。

台行政院環保署周一發新聞稿表示，相關業界或人員不准任意棄置廚餘，如經查獲行為導致污染環境，將依廢棄物清理法第46條規定裁罰。環保署表示，上周四（26日）起每天邀請22縣市環保局召開應變會議，討論防疫期間如何確保民眾、餐廳、機關、廚餘清運業者、廚餘養豬場等單位的廚餘處理工作不受影響，完善應對措施，並由環保署及各縣市環保局建立單一服務窗口及指定地點。

其中，嘉義縣環保局周一表示，已協調廚餘清運業者照舊前往清運，但直接運到鹿草垃圾焚化爐焚化。新北市環保局表示，社區、學校、市場、機關廚餘若在16公斤以下可交由清潔隊沿線垃圾車，超過者可運至清潔隊指定地點；餐廳、百貨公司美食街、酒店旅館業者超過上限，則要委託合法處理機構清理。雲林縣農業處全面清查縣內養豬場，至今完成1,033處，暫無發現違規偷用廚餘。

南投一名養了約50頭豬的林姓豬農抱怨，如改用飼料餵豬，每頭每個月飼料費要2,000多元新台幣（約560港元），農委會一頭補助500元新台幣（約140港元）並不足夠；同時擔心一個月後，未必能恢復廚餘養豬。他索性賣掉40多頭豬降低成本，一個月後再觀望是否續養。另有嘉義豬農憂慮，若非洲豬瘟疫情全面失守，養豬產業將面臨蕭條，建議政府購置移動式焚化爐當場焚燒染疫豬隻，堵塞防疫漏洞。