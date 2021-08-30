台增3宗本土確診　訂3000萬劑莫德納疫苗

台灣周一（30日）公布新增3宗本土確診新冠肺炎病例，全部來自新北；另增5宗境外輸入病例，無新增死亡個案。鴻海集團始創人郭台銘周日（29日）深夜在Facebook發文稱，已向德國BioNTech藥廠預訂明年3,000萬劑疫苗，促政府有備無患。台行政院長蘇貞昌周一上午回應，一方面感謝郭的善意，同時指出政府亦已預購相同數量的美國藥廠莫德納次世代疫苗。

台中央流行疫情指揮中心表示，新增本土病例為2男1女，年齡介乎10多歲至70多歲，其中1宗病例已知感染源，其餘2宗源頭暫未明，將持續進行疫情調查。至於5宗境外輸入病例均為男性，年齡介乎10多至60多歲，分別來自印尼、泰國、荷蘭和菲律賓。至今台灣累計15,991人確診，當中834人病歿。

郭台銘周日在Facebook發文透露，首批客製化標籤的BioNTech疫苗有望在中秋節前後分批交貨，到11月至少能以每周約70至80萬劑抵台，希望讓台灣各年齡層都有機會接種。作為民間採購疫苗團體之一，郭台銘稱會盡力為台灣保留機會，給政府作決策參考。蘇貞昌上午到疾管署慰問指揮中心工作人員時稱，政府的疫苗接種策略均按照指揮中心專家諮詢小組建議，接下來陸續會有疫苗到貨，相信能讓更年輕的族群盡早完成接種。

東網駐台記者宋江誠報道