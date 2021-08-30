中紀委促網紅店守食安底線　倡事前監管

內地近來有多間網紅餐飲店爆出食物安全問題，中紀委國家監委周一（30日）發表評論文章，呼籲網紅餐飲企業必須守住食安底線，並強調事前監管最重要，市場監管部門應充分利用監督檢查、抽檢監測、媒體監督、投訴舉報等途徑，查找食品安全風險隱患，運用各種手段監管違法者及上下游相關生產經營者。

文章以《網紅餐飲企業須守住安全底線》為題，點名提到小龍坎火鍋店使用假冒鮮鴨血、蜜雪冰城奶茶店使用過期食品材料、奈雪的茶奶茶店使用腐爛水果等個案，指這些被揭食安問題的餐飲品牌知名度高、規模大、門店多，本應成為食安「模範生」，出現問題令人大跌眼鏡。文章又指，網紅並非質量保證，有品牌借助網絡營銷炒作迅速擴大知名度，但只是為了賺快錢，短時間大增門店數量，卻忽視服務管理和質量控制。

文章呼籲餐飲企業經營者嚴格自律，認為其長遠發展最終依靠食品安全、耐久質量和優良服務，若放棄食安底線，再紅的品牌也只會自毀招牌。文章指出事後查處是必要，但事前監管更重要，市場監管部門應充分利用各種途徑發現食安風險隱患，綜合運用信用聯合懲戒等手段，對違法者及上下游相關生產經營者實施最嚴格的監管，並對違法者實施最嚴厲的處罰。