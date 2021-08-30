新疆官員促塔利班　與東伊運劃清界線

新疆維吾爾自治區第53場涉疆問題新聞發布會周一（30日）在北京召開，自治區政府發言人伊力江‧阿那依提回應記者提問時表示，新疆與阿富汗接壤，「東伊運」等恐怖組織一度在阿富汗聚集，對新疆的安全穩定構成直接威脅，希望塔利班與東伊運等一切恐怖組織劃清界線，予以堅決有效打擊。

伊力江‧阿那依提指出，東伊運等恐怖勢力為把新疆從中國分裂出去，披着宗教外衣傳播暴力恐怖思想，煽動、策劃並實施一系列暴力恐怖活動，對人民生命和財產安全造成極大傷害。新疆堅決打擊東伊運等恐怖勢力的決心不動搖，中方希望阿富汗塔利班與東伊運等恐怖組織劃清界線，為地區安全穩定及發展合作掃除障礙。

另一發言人徐貴相則指，新疆當局為了消除恐怖主義和極端主義的威脅，已採取一系列政策措施，經過實踐證明，該些措施符合新疆實際需要，並取得顯著成效，強調不管外部形勢如何變化，他們都將「任憑風浪起，穩坐釣魚船」。

針對講述阿富汗人民故事的美國電影《追風箏的人》引起的網民爭議，徐貴相確認該電影的劇組因阿富汗戰亂，故選擇到新疆喀什、塔縣等地取景拍攝，並批評美國以反恐旗號發起阿富汗戰爭，卻導致當地戰火紛飛，「連拍部電影都找不到合適的拍攝地」，相反新疆安定祥和，美方卻視而不見，反而誣稱新疆侵犯人權，「是多麼的虛偽」。