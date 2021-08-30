省人大常委會前副主任　涉受賄被捕

最高人民檢察院網站周一（30日）消息指，山東省人大常委會前黨組成員、副主任張新起涉嫌受賄案，由國家監察委員會完成調查，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對張新起作出逮捕決定，案件正進一步辦理中。

張新起於1956年8月出生，山東榮成人，有省委黨校研究生學歷，長期在省內工作。他曾於1994年9月至1997年12月任萊州市委副書記兼市長，於2003年2月至2006年9月任濰坊市委副書記、市政府市長兼黨組書記，於2012年3月任青島市委副書記、市政府市長兼黨組書記，並於2017年2月至2018年1月任山東省人大常委會副主任。他今年2月接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，本月因嚴重違紀違法被開除黨籍。

張新起於2012年在任青島市市長期間，因計劃投入逾40億元人民幣（約48億港元）大舉綠化，同時卻剷除市內草坪，引起市民質疑是「面子工程」；最終需由青島市副市長公開道歉、園林局重新整改以平息風波。青島中石化輸油管道於2014年爆炸，造成62死136傷，時任市長張新起被行政警告處分。