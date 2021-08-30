省政府推薦丁雄軍為茅台董事長　建議高衞東不再擔任

貴州省人民政府官網周一（30日）通報，省政府已同意推薦丁雄軍為中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司董事、董事長，以及貴州茅台酒股份有限公司董事、董事長人選；同時建議高衞東不再擔任上述職務。有關職務調整將按照《公司法》和有關規定程序辦理。

公開資料顯示，現年47歲的丁雄軍是湖北崇陽人，1994年6月加入中國共產黨，曾擔任武漢大學化學系教師，及後長期在貴州省貴陽市政府工作，後歷任貴州省政府副秘書長、省委全面深化改革領導小組辦公室副主任、畢節市委副市長等職務，2018年11月起出任貴州省能源局黨組書記、局長，2019年12月起再兼任局機關黨委書記。

至於現年48歲的高衞東則是河南鄧州人，1997年12月加入中國共產黨，去年3月才獲委任為貴州茅台集團黨委書記、董事長。

貴州茅台酒股份有限公司是由中國貴州茅台酒廠有限責任公司、貴州茅台酒廠技術開發公司、貴州省輕紡集體工業聯社、深圳清華大學研究院、中國食品發酵工業研究所、北京糖業煙酒公司、江蘇省糖煙酒總公司、上海捷強煙草糖酒（集團）有限公司等8家公司共同發起，並經貴州省政府批准設立，註冊資本約12億元人民幣（約14.6億港元）。