全國政法隊伍教育整頓成果公布　逾17萬政法幹警遭處分

全國政法隊伍教育整頓第二次新聞發布會，周一（30日）在北京市召開，中央政法委秘書長、全國政法隊伍教育整頓領導小組副組長、辦公室主任陳一新在會上介紹了全國第一批政法隊伍教育整頓的成果，逾17萬名政法幹警涉嫌違紀違法被處理處分。

據介紹，第一批政法隊伍教育整頓及「回頭看」從今年2月底起，在市縣兩級集中展開，270萬名政法幹警參加。截至上月31日，全國運用監督執紀「四種形態」處分違法幹警178,431人，19,847名幹警主動投案，49,163人遭立案調查，2,875人遭採取留置措施，1,562人被移送司法機關。

另截至上月31日，全國排查認定為「六大頑瘴痼疾」問題66.4萬宗，已整改63.6萬宗。其中，認定違反防止幹司法「三個規定」問題10.4萬宗，處分幹警8.3萬人；認定「有案不立、壓案不查、有罪不究」等問題43.6萬宗，完成整改98.9%；在公安系統中，因執法辦案等問題處分幹警達9.6萬人，近八成就涉及「有案不立、壓案不查」，還有少數幹警存在違規插手干預經濟糾紛、選擇性執法、趨利性執法等問題。

另認定幹警違規經商等問題2.5萬宗，認定幹警違規參股借貸問題8,251宗，共處理處分幹警近2.7萬人；認定為「違法減刑、假釋、暫予監外執行」問題案件8.7萬宗，依法糾正7.2萬宗；認定為離任法官、檢察官違規從事律師職業、充當司法掮客共2,145人。