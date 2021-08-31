台婦跳崖騙保　丈夫兒子分獲刑終極上訴駁回

台灣桃園市患癌的葉姓婦人，4年前因為欠下巨債，竟與陳姓丈夫合謀由葉婦跳崖自殺，再假裝成意外，從而騙取保險賠償。案件經一審、二審和更一審，高等法院於今年2月裁定其丈夫和兒子分別獲刑2年半和1年2個月。案經上訴至最高法院，周一（30日）被駁回，兩人判刑確定。

案情指，死時49歲的葉婦於2017年4月，在台7線公路一處山崖墮下身亡，當時在場的陳男和陳子聲稱，當時葉婦因自拍失足釀成意外。惟檢警追查後發現，葉婦積欠大筆債務，且被診斷出患有乳癌。而自從2016年11月起，葉婦分別向多家保險公司投保，保額高達3,400萬元新台幣（約970萬港元），又與當時還是同居關的陳男登記結婚，再由陳男當其保險的受益人。

桃園地檢署驗屍後，一度開出死亡證明，但解剖報告發現，葉婦左肩粉碎、大量內出血，身上無滾落外傷，且墜落地點距山坡2米多，超過墜落的合理範圍。加上陳男於案發後迅速申請保險賠償，警方於是重啟調查，發現案發前三人到過案發地點3次「勘查地形」，其中一次因現場人太多，三惟有先離開再折返。

案件一審和二審均以加工自殺等罪判陳男3年、陳子1年半月有期徒刑。高等法院更一審指陳姓父子罔顧夫婦、親子之情，危害非輕，但考慮陳男坦承犯行，且有悔意，加上陳子並於案發前長期照顧葉婦，故改判陳男2年6月徒刑，陳子判刑1年2月。