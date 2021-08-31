美魔女劫殺案未宣判惹關注　律師︰或已延長審理期限

被控故意殺人、搶劫及綁架等罪外的「美魔女」勞榮枝，其案件早於去年12月在江西南昌市中級人民法院完成庭審，惟至今已過8個月，案件已過審理期限，卻尚未宣判，引起內地傳媒關注。內媒記者周一（30日）向南昌中院查詢，工作人員證實案件尚未宣判，但未有透露延期原因，僅指「如果宣判，應該會提前公告」。

內媒引述其中一名受害人的代理律師劉靜潔指出，勞榮枝案已過了審理期限，推斷法院應已向上級部門申請延長，但不清楚具體原因。曾為法子英辯護的俞晞律師則指，根據法律規定，案件延期未判有兩種可能，一是可能判處死刑或有附帶民事訴訟的案件，以及發現有新的罪行，並且有特殊情況需要延時的，經報請最高人民法院批准；二是人民檢察院補充偵查的案件，補充偵查完畢移送移送人民法院後，開始重新計算審理期限。

據此前報道，勞榮枝被控在1996年至1999年期間，利用自己在娛樂場所做陪侍小姐，物色有錢人作為目標，與男友法子英共同實施搶劫、綁架及故意殺人等罪行，其後使用「雪莉」等化名潛逃。勞榮枝潛逃多年後，前年11月28日在福建廈門落網，案件去年12月21日一審開庭審理。

庭審期間，勞榮枝否認控罪，堅稱自己未曾與法子英合謀，又指她的所作所為是受法子英脅迫，曾遭法子英毆打及侵犯；惟她對案件事實表示認可，也對受害人和家人表示歉意，願意賠償。