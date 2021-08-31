一銀ATM盜領案主犯出獄　遣返拉脫維亞

於2016年犯下震驚國際的台灣第一銀行自動提款機（ATM）盜款案的3名外籍犯人，落網後已先後入獄服刑並出獄。最後一名的拉脫維亞籍主犯安德魯（Peregudovs Andrejs）周一（30日）服刑完畢，台移民署當晚將他遣返出境。

此案由國際組織犯罪集團策動，其黑客組2016年5月從美國、俄羅斯、羅馬尼亞等地攻擊台灣第一銀行的倫敦分行，成功在瑞士突破防火牆入侵內部網絡，在ATM內植入程式碼遙控其吐鈔，並派人來台盜領。15人小組同年7月8日起陸續來台，其後分頭在ATM盜領款項；安德魯等7名銷贓組成員則自7月9日陸續抵台，但因同黨提款時東窗事發，遭警方查獲。

安德魯被控妨害電腦使用罪成，判囚4年10個月，另一羅馬尼亞籍犯人米海爾被判囚4年8個月，摩爾多瓦籍的潘可夫則判囚4年半，米海爾及潘可夫均已在去年服刑完畢，遭遣返出境。安德魯本於今年1月服刑期滿，但因判罰的50萬元新台幣（約14萬港元）未能繳清，改為服勞動役，直至周一服役完畢後出獄。台移民署專勤隊當晚押送他出獄後，執行後續強制驅逐，將從桃園機場遣返拉脫維亞。

東網駐台記者宋江誠報道