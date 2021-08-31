23年前虐殺少女燒屍　兩被告獲輕判改囚14年半

台灣台北市台日混血的林姓少女，23年前獨自到桃園檳榔攤工作，卻遭老闆潘子鑑和友人虐死，他們更燒屍滅迹。直至前年有人秘密舉報警方才得以破案，4人落網。潘子鑑及其前女友一度被判囚終身，高等法院審理時潘男否認殺人，前女友亦否認動手，法院仍裁定他們共同殺人罪成，但改為輕判各人囚14年半。

林女17歲時獨自到桃園生活，在潘男等人合夥經營的檳榔攤工作，潘男1998年12月懷疑林女私吞款項及檢舉他吸毒等，夥同當時女友陳諭詩、吳姓男子及另一名陳姓少女拘禁林女，將她剃光頭凌虐並用毛巾絞死，最終送到平鎮郊區燒屍，案件一直陷入膠着。至2019年有秘密證人舉報，警方循線索找到家屬比對DNA，證實死者為林女，重啟調查。

42歲的潘男及43歲的陳諭詩最終落網，桃園地院今年1月依共同殺人罪判處二人無期徒刑、褫奪公權終身，另一名陳姓少女由少年法庭審理，吳男則已潛逃海外。但上訴後潘男在高等法院庭上仍否認殺人，陳諭詩則改變一審時的認罪態度，當庭翻供辯稱「我只是在場看見，沒有動手」。法院雖維持共同殺人罪判決，但輕判二人引起爭議，全案仍可上訴。