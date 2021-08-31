內地昨增37宗確診　專家稱武漢疫情或由冷鏈產品傳入

內地周二（31日）公布前一日新增37宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。中國疾控中心中國現場流行病學培訓項目主任馬會來近日表示，2019底至2020年初發生在湖北武漢華南海鮮市場的新冠疫情，可能是由冷鏈產品引入病毒。

過去一日新增境外輸入病例分布為，雲南22宗，上海、廣東各4宗，福建、四川各2宗，北京、天津和山東各1宗。同日新增14宗無症狀感染病例，除1宗本地個案出現在雲南，其餘均為境外輸入。至今內地累計94,879人確診，當中4,636人病亡。

內媒周一（30日）報道，去年內地迅速阻斷以武漢為主戰場的新冠疫情本土傳播，但到去年6月和7月，北京新發地市場、大連海鮮公司先後發生新冠肺炎聚集疫情。經國家、省、市對這兩次疫情聯合展開深入調查，均證實病毒是從境外國家或地區通過冷鏈輸入內地。另去年10月青島出現的新冠疫情，溯源調查不僅再次證明疫情源頭同樣是通過境外冷鏈輸入，還首次從冷鏈產品的外包裝上成功分離出新冠活病毒。

去年上半年，全球多個國家及地區發生過新冠肺炎疫情的至少30家大型肉聯廠、屠宰場、海鮮加工廠等，均存在病毒可能通過進口冷鏈運輸、造成感染並導致擴散的共同特徵。馬會來稱，這些證據進一步表明，在新冠疫情大流行期間，病毒可以通過進口冷鏈食品等途徑，被重新傳入沒有疫情的國家和地區。