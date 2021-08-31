內地4部門要求學校自查　嚴防發生重大食品安全事件

廣州市衞生監督所工作人員在暨南大學檢查飲用水衞生情況。（中新社圖片）

新學年即將展開，內地4部門周一（30日）聯合印發通知，要求各地做好學校的疫情防控和監督食品安全工作，採取有力措施消除食品安全風險隱患，並在開學前全面開展自查。

據內地市場監管總局網站消息，該通知由該部門聯同教育部、國家衞健委和公安部印發，內容是要求各地市場監管、教育部門要督促校外供餐單位和學校，按照食品安全法律法規等要求，嚴格落實食品安全主體責任。各部門同時深入開展校園食品安全守護行動，不斷完善校園食品安全管理協作機制，強化聯動執法，形成監管合力，嚴防發生重大食品安全事件。

通知又要求大力推進校外供餐單位和學校食堂「互聯網+明廚亮灶」等智慧管理模式，充分運用大數據、雲計算等技術，提升校園食品安全管理水平；要督促校外供餐單位和學校採取有效措施，引導學生養成厲行節約、反對食物浪費的良好習慣；發生洪澇災害地區的校外供餐單位和學校食堂，不得使用洪水浸泡過的食品原料加工製作食品。

各地市場監管部門要督促校外供餐單位全面落實食品安全主體責任，嚴格查驗進貨原料，規範食品加工製作行為；進一步加大對校外供餐單位、學校食堂和學校周邊食品經營者的監督檢查力度和頻次，做到全覆蓋；強化禁止向未成年人售酒監管，嚴格執行學校周邊不得設置售酒網點的規定。