新開期雙減安排續出爐　禁分重點班

北京市中小學新學期將於周三（9月1日）展開，該市人民政府新聞辦公室周二（8月31日）舉行發布會，提出「雙減」工作安排，明令學校不得利用晨檢和午檢時段進行學科教學，亦不允許分重點班和實驗班。

北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕表示，新學期，該市教育教學工作的重點是推動日常教學回歸課堂，和回歸教育規律和知識規律，塑造良好的教育生態。按新規定，小學上午上課時間一般不早於8時20分，中學一般不早於8時。小學一年級堅持「零起點」教學，各年級都要嚴格按照教學計劃開展教學。

為減輕學生功課負擔，該市要求合理調控功課結構，做到班級、年級作業公開，總量控制，根據學生功課情況調整改進課堂教學工作，不布置機械重複、懲罰性功課，不要求家長檢查批改，不要求學生自批自改。而在考試評核方面，則要求降低考試壓力，改進考試方式，考試成績呈現實行等級制。

此外，全國亦將自9月1日起實施2條教育新規定。其中，新修訂的中國民辦教育促進法實施條例規定要求，民辦學校要堅持公益性原則，實施義務教育的公辦學校不得舉辦或者參與舉辦民辦學校。另根據《未成年人學校保護規定》，民辦學校應建立對學生欺凌、性侵害、性騷擾行為的零容忍機制，按規定科學合理安排學生在校作息時間，不得公開考試成績排名和升學情況等。