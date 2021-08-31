違法解僱員工　食品平台盒馬賠19萬多人民幣

上海盒馬網絡科技有限公司（下稱盒馬公司）一名員工，早前利用手機軟件下載公司文件到個人手機上，遭公司以洩露商業秘密為由解約。該員工其後狀告盒馬公司並要求賠償。案經上海市浦東新區人民法院近日一審，認定盒馬公司違法解約，需賠償員工各項經濟損失合共19萬多元（人民幣，下同，約23萬港元）。資料顯示，盒馬公司是阿里巴巴集團旗下經營新鮮食品的平台。

據中國裁判文書網近日披露該案的民事判決書顯示，劉某於2018年10月8日入職盒馬公司，雙方簽訂勞動合約由入職當日至2021年10月31日。惟2020年底，公司突然通知劉某單方面解約，因其「嚴重違反公司規章制度」。劉某認為公司在沒有考核制度及目標的情況下，單方面認定其工作考核不合格，屬違法解除勞動合同，於是將盒馬公司告上法院，要求公司支付年度獎金、工資差額、競業限制補償金等合計30多萬元（約36.6萬港元）。

盒馬公司於庭上辯稱，劉某在職期間未經批准，使用「釘釘」軟件違規、私自下載大量文件到個人手機上，嚴重違反公司規定，亦給公司帶來洩露商業秘密的巨大風險，屬於合法解除行為。劉某反駁，用手機操作軟件查看文件時，不知道點擊預覽就自動下載保存文件；另一些文件需安裝第三方軟件才能查閱。公司從未告知此做法是違紀。

法院經審理後認為，盒馬公司在仲裁及庭審期間對劉某能否在手機上下載文件前後表述不一致，可見盒馬公司對於軟件中哪些文件屬於員工保密義務的範疇不明確，亦未能證明其曾就軟件上工作的操作事項對員工作出相應提示，因此認定盒馬公司指劉某違反保密義務的說法缺乏充分的說服力。