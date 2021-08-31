大連日本風情街傳只賣日本貨 被批評有傷國人感情

遼寧省的「大連日本風情街」上周開幕，網傳當局花60億元人民幣（約73億港元）巨資興建，且只准日本商店進駐，售賣日本商品。官方周一（30日）回應從未有此規定，網絡傳言不實。

內媒周一（30日）報道，日本風情街上周三（25日）開幕，有網民批評此商業街有傷國人感情，且位於曾深受日本傷害的大連，地點敏感。商業街位於大連市金州區，是當地文旅項目「盛唐小京都」的一部分。項目由大連樹源集團投資興建，總佔地面積63萬平方米，總建築面積為28.85萬平方米。項目規劃以日本京都地區商業為藍本，分三期開發。

報道指，「盛唐小京都」項目是大連市金州區人民政府年度重點工作。內媒記者日前到訪發現，商業街多出售日本產品，也有攤位售賣大連本地產品。大連市金州區金石灘管委會辦公室工作人員李女士周一稱，招商時沒有規定只准許日本商戶進駐，現時營業的商店也並非如傳言所指只允許售賣日本產品，商戶也多為中國商戶，後期會還會引入南韓、尼泊爾等國家的商品。

部分網友認為，打造日本風情街是正常的商業行為，是地方招商引資的例子。亦有網友認為這是地產商的炒作行為。