華毒梟販賣芬太尼致4死　美懸賞500萬美元索情報

中國籍跨國運毒集團首腦張建涉在2013至2016年間，將合成鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）輸入美國，造成4死5傷。美國國務院周一（30日）懸賞500萬美元（約3,900萬港元），鼓勵民眾提供任何有助將他逮捕歸案或定罪的情報。

案情指，山東男子張建非法向美國進口及分發受管制藥物，在北達科他州、俄勒岡州、北卡羅萊納州及新澤西州造成4人因吸毒過量致死，5人亦因而身體嚴重受傷。民眾若提供協助美方找到張建藏身之處或將他定罪等的情報，最多可獲得500萬美元獎金。

張建和多名美國、加拿大共犯早在2018年在北達科他州被起訴，數名涉案美國人早前被控販毒、國際洗錢等罪名，分別被判囚20年至終身監禁不等。司法部當時表示，張建經營的集團在中國至少有4座實驗室製造芬太尼及類似藥物，並透過網絡向美國民眾兜售，再利用郵寄或國際包裹運送服務交收產品。

中國外交部發言人汪文斌周二（31日）回應指，這是中美雙方2016年以來聯合偵辦的案件，中方根據美方通報的有限線索，確認涉事者身份並通報相關資料，但涉及的藥物當時在中國並未列管，中方曾多次要求美方提供涉事者違反中國法律的證據，但美方至今未提供。他批評美方懸賞緝捕中國公民之舉，將嚴重破壞中美禁毒合作基礎，為下一步合作製造障礙，由此帶來的後果應由美方承擔，並鄭重要求美方停止懸賞緝捕的行為。