台料解放軍可摧毀通訊　範圍達第一島鏈以西

台灣的國防部周二（8月31日）發布《2021年中共軍力報告書》，判斷中國大陸解放軍已具備摧毀台灣軍事通訊設施的能力，範圍擴及第一島鏈以西，初步能夠癱瘓台灣防空、制海及反制作戰體系。

報告提到，解放軍現階段已具備能力干擾及摧毀，第一島鏈以西區域通訊設施，更可結合互聯網啟動全球網絡攻擊；形容對台灣威脅甚巨。

報告又分析，隨着大陸第3艘國產航空母艦預計於2025年服役，大陸的區域反介入能力日趨完備。此外，解放軍在過去1年持續列裝各種海空戰略運輸力量，更令解放軍對台的登陸作戰能力提升。但報告認為，解放軍的登陸運輸載具、後勤支援仍然存在不足。

在廣東，解放軍空軍新聞發言人申進科周一在中國航展新聞發布會上宣言，大陸空軍已歷史性地跨入戰略空軍門檻，邁向世界一流。他形容，近期大批殲20隱形戰機、運20運輸機列裝，且解放軍戰略預警、空中打擊、防空反導、空降作戰、戰略投送等能力不斷提升，令解放軍空軍可有效履行新時代任務。

另對於美國空軍部長肯德爾早前聲稱要製造「讓中國感到恐懼」的超前技術，申進科強調，「一不怕苦，二不怕死」是中國軍人的座右銘，從抗美援朝的「空中拼刺刀」，到國土防空「近快戰法」，再到新時代警巡東海、戰巡南海、前出西太、繞島巡航等，均反映中國空軍捍衞國家空天安全的決心。