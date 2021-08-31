防培訓機構退費難或捲錢跑路　教育部︰掛牌督辦

內地早前實施教育「雙減」（減輕作業負擔和校外培訓負擔）政策，令不少校外培訓機構面臨巨大財政危機，很多家長要求退回款項未果，建起了維權群組。對此，教育部教育督導局一級巡視員胡延品周一（30日）表明，針對培訓機構虛假宣傳、退費難，甚至捲錢跑路等問題，教育部將實行掛牌督辦。

胡延品指出，早在「雙減」政策出台前，一些地區在培訓機構治理的過程中，已出現上述問題。對於虛假宣傳、退費難等問題，家長可向「雙減」管理監督平台舉報，也可向當地職能部門反映；教育部也將督促相關部門加快推進第三方資金監管，對於「量大面廣」的退費難問題，將按屬地管理原則進行督辦。

針對捲錢跑路等嚴重問題，國務院教育督導委員會辦公室將向省級政府辦公廳印發督辦通知，當督辦程序啟動時，將向社會發布，同時督辦結果也會向社會公布。

胡延品續指，教育部下一步將分省對舉報問題進行歸集，按屬地管理原則，要求相關各地逐項核查；對群眾反映強烈的典型問題，教育部將組織國家督學進行實地核查。教育部提醒家長注意選擇正規培訓機構，不要一次性繳納超過3個月和60課時的培訓費用，同時要警惕虛假宣傳誘導或巧立名目違規收費，維護好自身的權益。