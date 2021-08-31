女子泳館洗澡驚見陌生男闖入　獲賠6000人民幣

何男在民警見證下，向王女士道歉。

家住貴州貴陽市的王女士（化名）日前帶同孩子到當地的「黔靈薈游泳館」游泳，結束後便在女更衣室內洗澡，未料一名何姓男員工竟突然闖入。游泳館經理易珍俊事後承認工作疏忽，何男亦解釋自己目不識丁才誤闖，最終在民警調解下，王女士與游泳館達成和解。

事發於上周六（29日）晚上，王女士在女更衣室洗澡期間，何男突然闖入，令一絲不掛的她受到驚嚇。易珍俊事後解釋，何男是游泳館停車場的工作人員，因工作場地是在室外，一般情況不會進入游泳館，因此未對其進行培訓。易續指，經翻查閉路電視畫面，確認何男當時正在尋人，才在倉促誤闖女更衣室，承認工作上有疏忽。

何男亦表示，自己闖入女更衣室純屬無心之失，且當時事出有因。有客人心急離開卻發現私家車被堵塞，他才進入游泳館尋找車主。他又指，自己出身於農村，不認識文字，加上心急找人，沒注意標示才引發事件。

王女士起初要求游泳館賠償3萬元（人民幣，下同，約3.6萬港元），惟館方只願意賠償5,000元（約6,000港元），雙方未達成共識。最終，在民警勸說下，何男當面向王女士道歉，王才選擇原諒何男。易經理為表達歉意，亦把賠償金額增至6,000元（約7,200港元），並不收取當天的消費，王女士才接受和解協議。