中共十九屆六中全會11月舉行　重點研究百年奮鬥成就

中共中央政治局周二（31日）召開會議，由中共中央總書記習近平主持。會議決定於今年11月在北京市召開中共第十九屆中央委員會第六次全體會議，主要議程包括中央政治局向中央委員會報告工作，重點研究全面總結黨的百年奮鬥之重大成就和歷史經驗問題。會上亦審議了《關於十九屆中央第七輪巡視情況的綜合報告》，並研究了其他事項。

會議指總結黨的百年奮鬥之成就和經驗，是開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、在新時代堅持和發展中國特色社會主義的需要，也是確保全黨步調一致向前進、帶領全國人民為實現偉大復興的中國夢而繼續奮鬥的需要。會議強調「不忘初心，方得始終」，現在帶領人民踏上實現第2個百年奮鬥目標的新的趕考之路，一定要繼續考出好成績，在新時代、新征程上展現新氣象、新作為。

會議又指，黨中央高度重視教育工作，堅持優先發展教育事業，推動教育改革發展取得明顯成效，教育領域面貌發生明顯變化，但也發現一些共性問題和深層次問題，要嚴肅反饋巡視發現的問題，壓實整改主體責任，堅持全面整改、突出重點，切實解決問題。

此外，會議強調堅持社會主義辦學方向，「為黨育人、為國育才」，把立德樹人作為根本任務，着力培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人；要落實教育改革部署，加強高校治理體系和治理能力建設，實現內涵式高質量發展等。