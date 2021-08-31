美英日印澳兵分七路　巡西太平洋制華

美國、日本、印度、澳洲組成的四方安全對話，聯同英國加強對中國的軍事施壓。美國傳媒周一（30日）報道，上述5國現時合共有7支海上特遣部隊，罕有同時在西太平洋參與多場演習，當中包括兩個航空母艦打擊群及兩個兩棲戰備群。

報道指，美國海軍的特遣部隊分別是卡爾文森號航空母艦打擊群、美利堅號兩棲戰備群，以及剛剛抵達菲律賓海的埃塞克斯號兩棲戰備群。卡爾文森號與美利堅號分別搭載F35C及F35B隱形戰機，前者周二（31日）駛離日本橫須賀基地，後者日前則在菲律賓海與英國伊利沙伯女王號航空母艦打擊群聯合行動。

伊利沙伯女王號航空母艦打擊群周二在朝鮮半島東部海域，與南韓海軍演練人道主義搜救及海上機動。由日本海上自衞隊「準航母」直升機驅逐艦加賀號、驅逐艦村雨號及不知火號組成的特遣部隊，本月20日出發在印太地區巡航直至11月25日，本月26日至29日在菲律賓海參加美日印澳「馬拉巴爾」聯合演習。

印度海軍東部艦隊驅逐艦蘭維賈伊號、護衞艦什瓦利克號、巡防艦卡德馬特號與科拉號本月初啟程，到東南亞、南海及西太平洋部署兩個月，除了「馬拉巴爾」聯合演習，日前先後與越南及菲律賓演習。此外，澳洲皇家海軍本月26日展開「印太奮進部署」行動，派遣兩棲攻擊艦坎培拉號與護衞艦澳新軍團號。