通渠器握柄被認定為槍托　重審後設計師仍判囚

備受輿論關注的「通廁器涉槍案」周二（8月31日）在安徽阜陽市中級人民法院重審宣判，涉案通渠器握柄的設計師姜志平仍被認定構成非法製造、買賣、郵寄、儲存槍枝罪，但刑期由此前的有期徒刑13年改判為5年。判決書顯示，法庭考慮案情及姜在庭上認罪後，決定從輕處罰。宣判後，法院當庭為其辦理保釋手續，被羈押近5年的姜志平終重獲自由。

事件緣於2016年3月，阜陽警方宣布破獲一宗網絡售槍大案，共涉及來自天津、安徽、廣東等地的6名疑犯，姜志平亦是其中之一。在姜的倉庫中，警方查獲3,870件由姜研發生產的「龍臣牌通廁器握把」。經鑑定後，警方認定該些握把與「槍托」的外形與功能完全相同，認定屬槍枝部件。惟姜的家屬認為，姜從事塑膠家居日用品設計，且該款通渠器握把已獲得國家知識產權局的外觀設計專利文件及商標文書。

案件於2018年9月17日一審宣判，阜陽中院認定姜志平犯非法製造、買賣、郵寄、儲存槍枝罪，判囚13年。判決書顯示，法院以《槍枝散件的檢驗方法》並非要求槍枝部件必須有功能上的完全排他性，且姜曾在偵查階段承認自己在網上了解到氣槍握把的相關信息後，才構思設計圖，最終駁回辯護律師的意見。

一審判決下達後，姜志平不服上訴。案件二審時，辯護律師提出鑑定程序違反規範，要求重新鑑定。至2019年3月13日，安徽省高級人民法院二審裁定原判「事實不清、證據不足」，把案件發還阜陽中院重審。

在發還重審期間，案件一度退回阜陽市公安局穎東分局偵查。穎東分局於2019年8月16日向國家知識產權局提交無效宣告請求，理由是「涉案專利違反國家法律法規和社會公共利益，屬於不授予專利權的情形」。惟至去年5月6日，國家知識產權局駁回請示，維持專利權有效。

惟在周二的重審宣判中，姜志平仍被認定有罪。判決書顯示，法院認為姜志平委託他人生產的「槍托」為塑膠材質，是以壓縮氣體為動力的槍枝部件，且大部分尚未出售，從其材質和價格來看，可能用於製造氣槍，綜合被告行為的社會危害性及相關規定，依法可從寬處理，加上姜在庭審後認罪，亦可從輕處罰，遂作出上述判決。姜志平保釋後，與前來接其回家的妻子邵芬一起離開法院大門。