微博監督員誣指網民捏造發文　遭永久禁言

內地微博一名網民近日發文表示母親接種疫苗後死亡，遭署名「Shine季浩洋」的微博監督員舉報捏造事實，更稱網民已被警方拘留。惟該網民其後公開其母的死亡證明後，微博其後以擾亂傳播秩序為由，將該名監督員清退並永久禁言。

報道稱，網名「tomo醬醬」的微博用戶於上周二（8月24日）發文附圖稱，其母於3月接種新冠疫苗後出現藥物誘發性皮疹，並在6月底離世。Shine季浩洋其後發表評論，指tomo醬醬「涉嫌捏造故事博取熱度同情來進行非法詐騙」，更指其言論「對國家造成了不利影響」，遂封鎖其帳號。Shine季浩洋當時聲稱，發文者的母親還活着，「正在正常上班」。

惟兩日後，tomo醬醬另立新帳號「tomo醬醬630」，公開其母的死亡證明和火化證明，反指捏造事實的是該微博監督員。雖然Shine季浩洋隨即道歉，又承認言論不當，誤導公眾，惟輿論群情洶湧，不少網民斥該微博監督員「一言不合就扣帽子，這不就是紅衞兵」。

新浪微博於上周五（27日）發出公告，指Shine季浩洋發布未經證實的不當言論，誤導其他用戶，造成惡劣影響。依據相關規定，予以清退並永久禁言。另就網民對監督員的疑問，該社交平台周一（8月30日）再發文，指平台從2017年起建立監督員機制，從用戶中招募監督員審查平台上的文章。又指監督員為義務性質，只能對「涉黃低俗、賭博、售賣個人訊息、出售違禁品」等內容投訴，沒有處置任何帳號的權限。該社交平台強調，將繼續加強對監督員隊伍的管理，對於違反社區規則和工作條例的監督員進行嚴肅處理，絕不姑息。