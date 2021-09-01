內地昨增19宗確診　省內無中高風險區可復辦跨省遊行團

隨着內地疫情緩和，市民出遊有序恢復。（中新社圖片）

內地周三（9月1日）公布前一日新增19宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。截至周二（8月31日），全國已連續4日本地零確診。文化和旅遊部市場管理司周一（8日30日）發出通知，全國省區市內無中高風險地區後，可恢復旅行社及網上旅遊企業經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

據文旅部印發的《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》指出，要堅持常態化精準防控和局部應急處置有機結合，原則上不對全行業實行「一刀切」。指南要求旅行社要對旅遊產品進行安全風險評估，不組團前往中高風險地區旅遊，不承接中高風險地區旅行團，不組織中高風險地區遊客外出旅遊。

旅行社又應加強行前排查，做好遊客訊息採集、健康檔案、檢測登記，並在出行前再次核驗遊客健康碼。針對遊客，指南亦要求乘坐汽車等交通工具應全程佩戴口罩，嚴格執行景區和文化娛樂場所「限量、預約、錯峰」等措施，主動配合接待單位做好疫情防控相關工作。

過去一日全國新增境外輸入病例分布為廣東6宗，雲南4宗，上海3宗，天津2宗，北京、浙江、福建和廣西各1宗；同日新增13宗無症狀感染病例，均為境外輸入。至今內地累計94,898人確診，當中4,636人病亡。