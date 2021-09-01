秦剛稱無意挑戰或取代美國　警告勿觸碰中方紅線

今年7月底才履新的中國駐美國大使秦剛，當地周二（8月31日）應邀出席美中關係全國委員會董事會的網上歡迎活動。他在致詞時指出，美國有人認為中國發展的目標就是要挑戰和取代美國，這是對中國戰略意圖的嚴重誤判。

秦剛積極評價美中關係全國委員會長期以來為促進中美關係所作努力，指中美兩國老一輩領導人以非凡的戰略智慧、遠見和勇氣，超越意識形態分歧，重啟中美關係大門，給兩國人民帶來巨大福祉，促進世界和平與繁榮。惟美國上任政府採取的極端對華政策，給中美關係造成嚴重破壞，這一局面迄今未得到改變，甚至還在延續，這與兩國人民的根本利益和國際社會的普遍願望背道而馳。

他指，中國從來沒有挑戰和取代美國、稱霸世界的野心。中國沒有賭美國輸，也樂見美國憑借自身的力量，而不是靠壓制別國或讓別國吃藥解決自身的問題。對美國有人認為，美國可以像戰勝前蘇聯一樣贏得對華「新冷戰」，秦剛指出，把「冷戰劇本」生搬硬套到今天的中美關係，把中國當作對手和假想敵，如同唐吉訶德挑戰風車一樣荒誕和危險。

秦剛希望美方高度重視並認真對待中方提出的「三條底線」和「兩份清單」，特別要在涉台、涉港、涉疆、涉藏、南海等問題上謹言慎行，尊重中國的主權、安全、發展利益，停止干涉中國內政，不要觸碰和挑戰中方的紅線。他又敦促美方停止在病毒溯源問題上搞政治操弄，阻止國會審議通過嚴重損害中美關係的涉華議案。