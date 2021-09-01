中國控制全球63國戰略港口　美軍憂礙應對危機能力

中國寧波舟山港一名員工上月感染新冠病毒，港口一度關閉，引發全球航運業震盪。美媒周二（8月31日）報道稱，中國近20年來在全球各地至少60多國投資興建、收購或租用的港口項目，合共多達101個。其中，部分軍民共用港口因具有軍事價值，更讓美軍感到威脅，認為會影響美國海軍應對世界各地危機的能力。

報道指出，位於希臘愛琴海的比雷埃夫斯港於2016年被中國遠洋運輸公司收購港口管理權，另一個國際重要港口德國漢堡的收購談判也接近完成。英國前國際貿易大臣福克斯（Liam Fox）和美國前國家安全顧問麥克法蘭（Robert Mcfarlane）最近撰寫聯名文章稱，中國目前在全球擁有的港口，「其中一些地處海上貿易的關鍵地點，這能讓北京在不費一兵一卒的情況下，兵不血刃地獲得戰略支配地位」。

報道稱，中國2013年首次超越美國成為貨物貿易第一大國，當年提出「21世紀海上絲綢之路」的戰略構想，計劃將中國沿海港口通過南海到印度洋、南太平洋、甚至歐洲的港口聯繫起來。由於商業港口被認為具有軍用和民用的雙重性，可以升級用於軍事目的。華盛頓智庫捍衞民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）研究員辛格爾頓（Craig Singleton）稱，中國最終有可能在其所控港口附近限制美國海軍的活動。

中國的上海國際港務集團定於本月開始經營以色列最大港口海法港，租期長達25年。美國近年來多次對中國接管美國第6艦隊經常停靠、瀕臨地中海的重要港口表示擔心，認為這可能會損害美以兩國的安全關係。美國中央情報局局長伯恩斯最近也就此向以色列總理表達關切。以色列情報官員表示，港口很容易被用作收集海軍情報，也可用來追蹤船隻的行蹤和通訊。