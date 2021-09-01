台明年增國防部全民防衞動員署　擬派部隊赴美訓練

台灣的國防部周二（8月31日）將2022年度國防部所屬部門預算報告送達立法院，確定於今年底取消「國防部後備指揮部」，增加「國防部全民防衞動員署」，並將於明年1月成立，執行後備動員工作。該部門成立後，將派台軍部隊赴美訓練，規劃台美軍事交流。該部門設有署長1人、副署長兼執行長1人、副署長2人。

新增部門的預算書中指出，據國防部軍事交流政策指導，藉「陸威專案」及其他軍事交流平台、辦理全動署交流工作，將透過美方專家建議、雙方互訪及小部隊駐訓等方式，吸取美方後備部隊建軍經驗，作為全動署後備部隊兵力結構及訓練作為調整參據。此舉也顯示台美軍事交流已經在規劃，甚至可以雙方互訪及小部隊駐訓。

預算書顯示，為制訂未來編裝調整規劃及因應台軍軍事戰略指導，結合「提升後備戰力」政策及配合「常備轉列」武器（裝備）換裝期程，建具「機動力、反裝甲、近戰及指管通信能力」之後備部隊。工作包括，台軍軍事動員政策的規劃、督導及執行；後備軍人管理、服務與動員管理資訊系統政策的規劃及執行；軍需物資、軍事運輸、軍需工業動員政策的規劃、督導等。