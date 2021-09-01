台明年度國防部預算4717億新台幣 購新式導彈和無人機等

台灣的國防部明年度預算案周二（8月31日）送抵立法院待審，台軍軍事投資方面，出現3項耗資數百億元新台幣的新建案，包括海軍「康定級艦戰鬥系統性能提升」、空軍「F16型戰機遠距精準武器籌購」與「高高空無人機系統」。民進黨籍國防及外交委員會立委蔡適應表示，明年度國防部預算將涉及4,717億元（新台幣，下同，約1,343億港元）。

預算案指出，康定級艦性能提升案預算金額逾431億元（約123億港元），包括完成6艘康定級性能提升與測試驗證，並換裝32聯裝的海劍二防空導彈，強化防空及反導彈能力。新建軍事投資額度最高為空軍「F16型機遠距精準武器籌獲案」，總金額近471億元（約134億港元）。空軍司令部表示，面對解放軍強大軍事威脅及未來戰爭型態發展，籌購遠距精準武器，以有效癱瘓面對台軍威脅較高目標，削弱敵防空能力。

因應無人機威脅，三軍由空軍司令部籌建案採購中科院產製「遙控無人機防禦系統」，預算逾43億元（約12億港元），將部署外離島、高山站台、導彈陣地等重要營區，提升防衞作戰能力。陸軍同時耗資超過32億元（約9億港元），採購11套新型目獲雷達，據信為中科院的蜂眼雷達，將取代現役的PSTAR野戰防空雷達。

另台向美採購MH60R反潛直升機的「神鷹三號計劃」列入上述預算中，預算涉及270億至逾300億元（約77億至85億港元）。項目包括10架MH60R反潛直升機與機載反潛聲納丶先進航電系統，以及MK54或是MK50魚雷丶反艦型的地獄火導彈丶激光導引火箭彈及機槍等。