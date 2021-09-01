台外長法媒撰文　籲聯合國納入台灣

聯合國大會將於本月14日召開，台灣的外交部長吳釗燮周二（8月31日）在法媒撰文，重申聯合國應接納台灣加入大會。另批評中國大陸錯誤地將「一個中國」原則觀點，武斷地強加於聯合國。

吳釗燮投書的文章以「現在正是聯合國納入台灣的時刻」為題，提到聯合國在中國大陸壓力下，與其機構持續以1971年大會的有關議案排除台灣，但質疑該決議案是處理中國大陸駐聯合國的代表問題，卻沒有提及中方對台灣主權的宣稱，也未允許中方在聯合國代表台灣。他續指，中國大陸事實上從未統治過台灣，國際上台灣人只能由民選政府代表。

文章提到，台灣在成功壓制新冠疫情一年後，再度控制住過去幾個月的新一波疫情，希望能與盟友回應疫情帶來的挑戰。台灣的有效應對、快速因應全球供應鏈的能力都證明台灣能在聯合國體系中扮演建設性角色，台方亦已準備好在疫情防控經驗上為聯合國提供協助。他強調，不讓台灣進入聯合國，不僅打碎多邊主義的理念，也與聯合國尊重人權與基本自由的原則背道而馳。

另外，法國、澳洲外長與防長「2+2部會諮詢」正式成立，雙方周二公布首份聯合聲明時提及台灣，強調台海及南海和平穩定的重要性。同時，聲明明確對台灣依循組織法規有意義參與國際組織一事表達支持，以便在相關議題上強化全球合作。