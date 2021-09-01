阿富汗將建新政府　華續奉行友好政策

阿富汗塔利班宣布周五（3日）將組建新政府，中國外交部發言人汪文斌周三（1日）回應指，中方將一如既往奉行面向全體阿富汗人民的友好政策、不干涉阿富汗內政，但未有正面回應是否承認新政府。中方另批評美軍撤離前的無人機襲擊，純粹是為了殺戮而殺戮。

汪文斌表示，阿富汗歷史正翻開新的一頁，當地人民將迎來國家和平與重建的新起點。中方希望阿富汗各方順應人民願望及國際期待，構建開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，與各種恐怖組織徹底劃清界線，與世界各國特別是周邊國家友好相處。

對於中阿關係，汪文斌稱兩國是友好國家，相互支持、互不損害。中方將一如既往尊重阿富汗主權獨立和領土完整，繼續為阿富汗早日實現和平重建提供力所能及的幫助。

有關美軍上月29日在阿富汗發動無人機空襲，造成10名平民遇難。汪文斌引用過往個案及數據指出，截至去年4月，至少47,245名阿富汗平民在美國發動的阿富汗戰爭中喪生。他認為美軍雖然已撤離當地，但美國與其盟友過去20年在阿富汗屠殺平民的罪行，必須調查清楚，兇手必須繩之以法，從而捍衞及維護阿富汗人民的人權。