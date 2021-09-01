女子地鐵車廂起爭執　遭保安拖走扯爛裙惹議

陝西省西安市一名女子周一（8月30日）在地鐵車廂與人口角，地鐵保安到場後突然強行拖走她，令其連衣裙當場撕爛，露出上下身內衣褲。事件引起民眾熱議，有人批評執法人員手法過激，亦有人認為女子罪有應得。

現場民眾拍攝片段可見，起初女事主正與車上一名男子爭執，稱對方破壞了她的物品，要求他轉帳賠償，惟被拒絕。兩人擾攘影響列車行駛，地鐵保安到場了解事件，但期間突然攔腰抱起正坐在車廂椅上的女子。

女事主頓時尖叫反抗，拒絕落車；保安見狀加大力度拉扯，導致女子被拖出車廂時，其黑色連衣裙已經撕破，僅剩部分布料掛在頸項上。不久，女子呼喊其手袋仍在車上，趁保安未為意衝入車廂，坐在地上抱緊扶手，並要求翻查閉路電視，還她清白。保安此時疑伸手拽向女事主內褲，引起爭議。

西安地鐵公司周三（9月1日）發聲明稱，初步調查指當時女子不斷辱罵身邊乘客，並與他人產生肢體衝突，嚴重影響車廂秩序。由於列車安全員多次勸離未果，保安與熱心乘客一起把女子帶離車廂；地鐵公司同時報警。女事主隨後抵達目的地並自行離開。

不過，由於聲明內容與網傳片段存在出入，大批網民湧入西安地鐵社交網帳號，留言抨擊。中國交通運輸部同日表示，已把事件上報，正在處理。當地婦聯亦表示關注事件。