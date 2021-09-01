傳欠逾3000萬人民幣　27年老牌補習社倒閉

有27年歷史的北京老牌補習社巨人教育，周二（8月31日）宣布倒閉。內媒引述知情人士透露，補習社受疫情及教育「雙減」政策影響，導致經營困難，目前欠款逾3,000萬元人民幣（約3,600萬港元）。巨人教育已透過相熟機構，安排提供其他課程代替退款。

巨人教育周二（8月31日）深夜發出「致巨人學員的一封信」，表示今年秋季起將無法繼續提供服務，且無法滿足家長退款要求，稱對此深深自責。有知情人士表示，截至目前已有約1.5萬名家長登記補償，大部分人已轉往其他補習社繼續課程；目前主要尚餘已購買一對一課程的家長，因憂慮其他補習社服務不佳，堅持退款。

今年8月初，巨人教育行政總裁兼董事羅沫鳴曾向員工表示，隨着「雙減」政策出台，公司面臨極為艱難的轉型及巨大的經營壓力。不過當時他安慰員工稱，同樣經營教育業務的公司核心股東，不會對此置之不理。但到同月11日，羅沫鳴再向員工交代公司已無法支付7月薪金，並正與北京市教委溝通，安排其他機構接收任課教師。

有朝陽區員工透露，公司慣例在每月10日發薪，但在7月僅支付底薪，到8月10日更直接欠薪，同日下午更突然宣布取消所有課程，並要求各校區職員辦理離職手續，同時開始變賣各地資產。有海淀區總部員工更揭發，公司要求職員自願放棄6至8月的社會保障款項。

律師指出，巨人教育未有提前30天通知員工的遣散安排，已屬違法。日前，巨人教育部分員工已申請勞動仲裁，並獲政府部門立案，預定9月中開庭調解。至於大部分家長已於8月中，到巨人教育各校區申請退款，機構當時指款項將於7日內退回，惟至今無法提現。家長已向海淀區教委舉報，正等候回覆。

巨人教育1994年成立，培訓對象涵蓋幼稚園學童至高中學生，課程範圍包括學科補習、文體藝術、遊學、冬夏令營等領域，並於2006年當選中國十大教育集團、2007年榮獲全國最具品牌影響力教育機構。至2010年，巨人教育已先後在北京開設海淀總校、朝陽校區、西城校區等100多個教學區，並在上海、武漢、海口等地設分校，成為全國教育培訓機構龍頭。