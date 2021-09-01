對塔利班充滿恐懼　維族憂被遣返中國

英國傳媒周二（8月31日）報道，塔利班再度執掌阿富汗後，境內約2,000名維吾爾人擔心被遣返中國，並拘禁在再教育營。由於他們的身份證標示為「維吾爾人」或「中國難民」，有人害怕得不敢出門，形容「我們現在就像活死人」。

報道指很多阿富汗維吾爾人是第2代移民，他們的父母數十年前離開中國。當地有受訪的維吾爾人表示，假如中國填補美國離開留下的真空，他們可能成為目標。喀布爾一名50多歲維族男子在塔利班奪權後，與家人沒有踏出住所半步。他表示：「我們害怕塔利班幫助中國控制我們，或他們拘捕我們交給中國。」

有關注維吾爾人的非政府組織已經展開營救，阿富汗北部城市馬扎里沙里夫一個家庭獲得坐飛機逃離的機會，他們先花兩天時間坐車到喀布爾，途中通過塔利班各個檢查站。該家庭的父親坦言：「從我在阿富汗出生以來，所有記憶都是戰爭，40年戰亂，一場接一場，但我們更害怕中國，因為我們想像不到。」

中國國務委員兼外長王毅今年7月在天津市接見塔利班代表團，他表示中方期望塔利班在阿富汗的和平、和解及重建發揮重要作用，塔利班則指不允許任何人利用阿富汗對抗中國。雙方加強外交關係令身處阿富汗的維吾爾人感到不安，擔心逃出新疆的維吾爾人成為頭號目標，當地一名維族女子表示現時活在恐懼當中。