養老機構突傳倒閉　1870長者痛失近億人民幣

位於湖南益陽市桃江縣的都好桃花江養老養生公寓，早前突然傳出倒閉，令1,870名長者痛失預定床位費，涉及金額逾9,100萬元人民幣（約1.09億港元）。由於公寓由桃江縣政府在2017年招標引進及大力宣傳，多名受害人親屬連日在社交網投訴時任縣委書記，要求他負責。桃江縣政府尚未回應。

內媒周三（9月1日）報道，都好集團自2018年起，向受害人出售所謂「健康養生養老卡」，承諾每年給予投資者10%的利息回報、合約期滿後退還本金，且將來長者入住旗下公寓時，能憑卡享受減價優惠、多買多折扣，變相預訂床位。加上當時縣政府派出多人在大街小巷發傳單，吸引大批60歲至90歲長者投資。

其中，73歲的黃鳳潔在宣傳人員邀請下，到都好養老公寓參加銷售活動，並因注意到機構已獲發由縣民政局審批的營業執照，放下心防繳費。但到2020年底，黃鳳潔身患癌症，要到北京做手術時，卻發現無法取回任何款項。

有受害人指摘，時任縣委書記湯躍武包庇都好集團董事長王飛照，包括縱容對方非法吸納公眾存款，又在王飛照現身與受害長者的座談會時派特警保護，向受害長者施壓。

公開資料顯示，湯躍武現年53歲，已於今年7月卸任桃江縣委書記職務。至於都好集團董事長王飛照，曾於2017年4月因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年5月被逮捕、10月獲准保釋。2018年12月，王飛照被判兩年半有期徒刑，緩刑3年。