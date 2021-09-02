華官媒披露斯派佛是康明凱線人　提供中國軍備機密影像

斯派佛（右）被指是為康明凱（左）提供中國軍備機密的線人。

加拿大前外交官康明凱與商人斯派佛因涉嫌為境外刺探國家秘密，在中國被關押受審；內地官媒周三（1日）引述消息人士透露案情，指斯派佛被發現多次拍攝中國軍備的照片和視頻，並非法提供部分照片給中國境外人士，而斯派佛正是長期為康明凱提供中國國家機密的線人。

報道引述消息人士稱，2017年至2018年期間，康明凱偽裝成商人，並以虛假的商業藉口進入中國。在北京、上海、吉林等地，康明凱通過與他有聯繫的人士，收集了大量與中國國家安全有關的未公開資料，並撰寫了分析報告，他所收集的資料包括二級國家機密和情報；而斯派佛是康明凱的關鍵線人，長時間為康明凱提供資料；上述斯派佛在中國逗留期間所拍攝的中國軍備照片和視頻，已被認定為二級國家機密。

斯派佛今年3月19日在遼寧省丹東市中級人民法院受審，被認定犯下為境外刺探、非法提供國家秘密罪，上月11日被判處有期徒刑11年，同時沒收個人財產5萬元人民幣（約6萬港元）以及驅逐出境。康明凱則於今年3月22日在北京市第二中級人民法院受審，將依法擇期宣判。

消息人士又稱，康明凱和斯派佛自被拘留以來一直身體健康，拘留所密切關注他們的身體狀況，定期為他們進行體檢。有關當局有把信件和書籍交給他們，並根據法律法規，安排加拿大使館官員進行領事探訪，包括在新冠肺炎疫情期間的視像探訪。

中國電訊設備巨企華為副董事長孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華被捕後不久，斯派佛與康明凱相繼在華被捕，至去年6月被起訴間諜罪，並於今年3月受審。美加兩國均指控中國此舉是為了報復孟晚舟被捕，但中方否認指控。