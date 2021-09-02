台男教唆他人持槍掃射釀1死1傷　二審改判無罪

台灣從事欺詐、洗錢的男子樓韋摑，為幫曹姓友人處理與羅姓男子的債務問題，2018年8月竟帶人到現場助陣。其中，楊姓、郭姓男子還持槍掃射，導致1死1重傷。台中地院認為此事為樓男指示，依共同殺人罪判他10年半刑期。但台中高分院周三（9月1日）認為，檢方提出的證據有疑慮，撤銷原判決，改判樓無罪。

判決指出，曹男與羅男有債務糾紛，事發當日兩人在南屯區一幢大樓談判。曹、羅因對金額有意見，談判未果，樓男得知後立即通知在汽車旅館內喝酒的楊、郭等多人趕到現場。未料，楊、郭到場後竟分別持槍在現場掃射，導致1名蔡姓男子頭部遭子彈貫穿，右腹亦被擊中，另1名古姓男子也被子彈擊中，導致右腎破裂及腰椎骨折。楊男等人犯案後即驅車火速離開。樓男等人四處藏匿長達2個多月後，同年11月被捕。

台中地院認為雙方應是先有協議，認定樓、楊、郭3人間有殺人的「犯意默示和致」，應共同負責，依共同殺人罪判樓男10年半。樓男上訴二審，台中高分院認為，證據中顯示在槍擊案發生後，樓男確實與楊、郭共同乘車離去，但無法證實樓男指使2人開槍。