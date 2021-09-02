歐盟議會外委會通過涉台報告　倡駐台機構改名

歐洲議會外交委員會當地周三（1日）壓倒性通過「歐盟–台灣政治關係與合作」報告，呼籲歐盟與台灣展開雙邊投資協定影響評估、及推動在台歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」。中國大陸駐歐盟使團發言人批評有關報告公然鼓吹提升歐台關係，嚴重違背一個中國原則，損害了陸歐互信與合作，陸方強烈反對。

該歐盟議會史上首份歐台關係報告的草案及修正經表決，以60票贊成、4票反對和6票棄權壓倒性通過。報告強調歐盟和台灣擁有共同的自由、民主、人權和法治價值觀，而大陸對台灣現狀以及印太地區的和平與穩定構成嚴重威脅，因此建議歐盟執委會採取行動。報告鼓勵歐盟與台灣強化包括最高層級的官方交流，又呼籲歐盟執委會在今年底前與台灣就雙邊投資協定進行影響評估，以備與台灣展開雙邊投資協定（BIA）談判。

歐洲議會在新聞稿稱，表決結果顯示外委會敦促歐盟加強與台灣的關係，同時深切擔憂大陸對台灣的軍事威脅。歐洲議員呼籲歐盟採取更多措施解決台海緊張局勢，並提醒如果發生衝突將對歐洲產生衝擊。報告之後將交付歐洲議會全體會議表決。

大陸駐歐盟使團發言人周四（2日）在官網稱，在陸方與歐盟發布的各類文件和聲明中，歐方均重申一個中國原則。歐洲議會作為歐盟的重要機構之一，理應恪守自身承諾，在實際行動中予以堅持並落實。陸方敦促歐洲議會委員會及議員認清台灣問題的高度敏感性，立即糾正有關錯誤言行。