首批93.2萬劑復必泰疫苗抵台　提前1個月交貨

台灣由永齡基金會、台積電和慈濟共同採購捐贈，由德國BioNTech與上海復星藥廠合作研製的復必泰疫苗，首批93.2萬劑於周四（2日）上午7時運抵台灣。台積電慈善基金會董事長張淑芬、慈濟代表和台灣的衞福部長陳時中等人到機場迎接。張淑芬表示，採購過程不容易，感謝復星和BioNTech的協助，讓疫苗提早1個月到貨。

這批疫苗從盧森堡起飛後，中途停留阿塞拜疆巴庫，再飛往台灣，原定周三（1日）晚9時30分抵台，但因班機延遲10小時，最後於今早才飛抵桃園機場。

永齡基金會始創人郭台銘因早前從外地返台仍在隔離，其辦公室周三發聲明稱，郭特別委託表姊張淑芬代表接機，感謝大家關心，祝福大家健康平安。

另台媒報道，首批疫苗裝箱外觀未見「復必泰」字樣，永齡基金會行政總裁劉宥彤回應稱，疫苗在德國因廠商宣傳慣例，有張貼非捐贈單位向政府說明字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除。她強調，這次從德國直達台灣的疫苗符合相關法規要求，並有多項程序確保疫苗品質符合衞生福利部疾病管制署安全及品質要求。