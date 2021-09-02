內地昨增28宗確診　德宏現確診副州長受查

內地周四（2日）公布前一日新增28宗新冠肺炎確診病例，其中27宗均為境外輸入，1宗本地病例由雲南德宏傣族景頗族自治州報告，令連續4日本地零確診告終。雲南省紀委監委周三（1日）公布，德宏州副州長、州公安局局長徐琪勇，在疫情防控工作中失職失責，正接受調查。

德宏州下轄的邊境小城瑞麗一年來已發生4次局部疫情，並3度封城。當地最近一次爆發本地疫情是於7月4日，該次疫情持續近2個月，疫情風險等級到上月29日才由高調整至中。雲南省省長王予波上月底前往該市督導檢查疫情工作時指出，要深刻反思擔責不力、追責不嚴的問題。徐琪勇並非德宏州首名因防疫不力被查的官員。今年3月，時任德宏州委常委、瑞麗市委書記龔雲尊，也因在疫情防控工作中嚴重失職失責被撤職。

過去一日，內地境外輸入確診病例分布為廣東9宗，雲南8宗，上海6宗，江蘇、浙江、福建和湖北各1宗；同日新增19宗無症狀感染病例，均為境外輸入。至今內地累計94,926人確診，當中4,636人病亡。