駐港辦事處無派台處長　陸委會用530萬新台幣租宿舍惹質疑

台灣駐港機構「台北經濟文化辦事處」，多名台籍工作人員因拒簽「一中承諾書」陸續返台後，僅剩約50名香港僱員。台灣的陸委會近日發布港澳業務明年度預算編列在香港的首長宿舍租金預算530萬元（新台幣，下同，約151萬港元）。惟有立委周四（2日）質疑沒有處長派駐在香港，陸委會卻要花錢租首長宿舍。陸委會回應稱，若無支出，會如數繳回。

原派任處長盧長水無法上任，多名台籍工作人員亦無法更新簽證，最後被限期出境返台。陸委會明年度港澳業務預算編列超過1.83億元（約5,200萬港元），較今年度減少1,706萬元（約486萬港元）。預算書內的工作計劃顯示，包含因應《港區國安法》實施後，香港情勢急速變化，關注港澳情勢發展及主要政策動向；健全與在台港澳人士的聯繫及交流，及致力維護駐港澳機構的運作及服務。

陸委會指出，為確保台港澳民眾的權益與福祉，繼續維持香港辦事處的運作及服務效能。辦理台灣與港澳各項交流工作預計1,809萬元（約516萬港元）；維持駐港澳館舍正常運作，強化駐地聯繫、服務功能，經費2,049萬元（約584萬港元）；辦理台民眾在港澳急難救助服務工作經費270萬元（約77萬港元）；及香港、澳門官舍、館舍及停車場租金，兩地合計7,904萬餘元（約2,252萬港元）。

另在香港辦公房舍部分，明年度租金預算略減至6,866萬元（約1,957萬港元），陸委會將花費6,247萬元（約1,780萬港元）承租位於香港灣仔中環廣場49樓兩間辦公室。惟民進黨立委王美惠受訪質疑，目前仍編列預算要租首長宿舍，是完全不合理。陸委會回應稱，目前未派任處長，若日後無支出會繳回。