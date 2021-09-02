內地五部門約談11家網約車平台公司　要求整改

內地交通運輸部周四（2日）公布，周三（1日）會同中央網信辦、工業和信息化部、公安部、國家市場監管總局等交通運輸新業態協同監管部際聯席會議成員單位，對T3出行、美團出行、曹操出行、高德、滴滴出行、首汽約車、嘀嗒出行、享道出行、如祺出行、陽光出行、萬順叫車等11家網約車平台公司進行聯合約談。

約談要求，各平台公司要檢視自身存在的問題，立即整改不合規行為，共同維護公平競爭的市場秩序，共同營造網約車行業規範健康發展的良好環境。一是堅守依法合規經營底線；二是維護公平競爭市場秩序；三是保障司乘人員合法權益；四是落實安全穩定主體責任；五是保障用戶訊息和數據安全。

約談強調，各平台公司要排查自身問題，立即整改。要加快推進合規化，制訂切實可行的網約車合規化工作方案，明確時間表、目標和工作舉措，特別是要提出到今年年底前，車輛、駕駛員合規化工作的具體目標。

各平台公司表示，將按照約談要求，全面查找存在的問題和安全穩定風險隱患，紮實做好整改工作，維護公平競爭的市場環境，並立即停止新增不合規車輛和司機，加快推進既有車輛和駕駛員合規化進程，依法合規開展經營，促進網約車行業規範健康持續發展。