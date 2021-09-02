內地廣電局發通知　抵制違法失德政治不正確藝人

內地藝人道德問題和飯圈亂象持續惹來關注。國家廣播電視總局（廣電局）辦公廳周四（2日）發布通知，堅決抵制違法失德演員或嘉賓，同時抵制高價片酬，嚴控節目設置投票環節，堅決抵制不良飯圈文化。

為加強管理，從嚴整治藝人違法失德、飯圈亂象等問題，通知要求廣播電視機構和網絡視聽平台在節目演員和嘉賓選用上要嚴格把關，對政治立場不正確、與黨和國家離心離德、違反法律法規、衝擊社會公平正義底線、違背公序良俗、言行失德失範的人員堅決不用。

電視和網絡平台亦不得播出偶像養成類節目和明星子女參演的綜藝節目和真人騷。選秀類節目不得設置場外投票、打榜、助力等環節和通道，嚴禁引導、鼓勵粉絲以購物、充會員等物質化手段變相花錢投票。另堅決杜絕「娘炮」等畸形審美，抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗網紅、無底線審醜等泛娛樂化傾向。

針對演員和嘉賓片酬規定，倡導鼓勵演員和嘉賓擔當社會責任，參與公益節目，嚴肅懲戒片酬違規、陰陽合同、偷逃稅行為。對節目主持人加強職業道德建設，自覺抵制名利誘惑，不得利用職業身份和個人知名度謀取不當利益，自覺接受社會監督。另要求廣播電視行政部門應落實管理和主體責任，對違法失德、造星炒星、泛娛樂化、流量至上等群眾關切問題堅決說「不」。